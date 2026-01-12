8人組アイドルグループ、CUTIE STREETが12日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで行われた「令和8年渋谷区はたちのつどい」に出演した。終了後の取材では今年の目標などを聞かれ、真鍋凪咲と梅田みゆの21歳コンビはともに「散歩」の継続を誓った。梅田は休日などに散歩をすることが趣味だといい「これからも続けて健康に生きていきたい」。真鍋も「よく歩いています。体を癒やしたり整体に行ったりもしていますし、まだ1回しか行ったことな