松本駅前で楽しむ、昭和レトロなスイーツの数々駅前店は昭和52年（1977）にオープン「翁堂 駅前店」1階。和洋菓子が充実した販売スペース松本市大手にある明治44年（1911年）創業の老舗和洋菓子店「翁堂本店」では、3代目の木内さんとベテランの職人さんが和菓子を、息子の靖さんが洋菓子の製作を担当し、親子で伝統を受け継ぎながら菓子づくりを続けています。本店で作られる菓子は、駅前店にも毎日届くため、駅前店1階でも購入す