【モデルプレス＝2026/01/12】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のLEESEO（イソ）が11日、自身のInstagramを更新。デコルテが輝かく衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】人気K-POPメンバー「肌の透明感がすごい」胸元輝くゴージャス衣装姿◆IVEイソ、オフショル衣装披露イソは、ビジューが散りばめられた白のノースリーブ衣装姿の写真を複数公開。美しいデコルテや華奢な肩のラインが印象的なショットとなっている。◆