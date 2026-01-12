ボーイズグループSEVENTEENのメンバー、ジョシュアがアメリカの権威ある授賞式「ゴールデングローブ賞」のレッドカーペットに登場し、注目を集めた。1月11日（現地時間）、ジョシュアはアメリカ・ロサンゼルスのビバリーヒルズで開催された「第83回ゴールデングローブ賞」授賞式から公式に招待され、参加した。【写真】「彼氏感やばい」ジョシュア、福岡を満喫今回の参加は、主催側と高級車ブランド「LEXUS（レクサス）」のパート