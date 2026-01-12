余命幾ばくもない患者が最期に行きたいと夢見る場所へ連れていく。その旅の実現のために、あらゆる医療サポートをするのが旅行医だ。矢田恵梨子さんの『ディグニティ‐旅行医の処方箋‐』は、そんな旅行医が旅行会社を設立し、患者たちの望みを叶えるべく奮闘する物語。人生の終わりをどんなふうに過ごせるのがベストなのか、読み進むにつれ、深い思索へと導かれる。終末期の患者が願う最期の旅へ尽力。命の尊厳を考える新たな視点