高市総理は12日、自身のXを更新し、あす（13日）地元・奈良でおこなう日韓首脳会談について、「1300年以上の歴史を誇る古都奈良で、長きにわたる我が国と朝鮮半島の文化的交流も振り返りつつ、『シャトル外交』の着実な実施により、未来志向の両国関係の歩みを更に進めたい」と意気込みを語りました。