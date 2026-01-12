言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！一見むずかしそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解けるはずです。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。はな□□□□つき□□んぎきり□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：ふだ正解は「ふだ」でした。▼解説それぞれの言葉に「ふだ」を入れると、次のようになります。はなふだ（花札）ふだつき（札付き）ふだんぎ（