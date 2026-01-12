新年早々、世界の複数の外資系機関が相次いで年次見通し報告書を発表し、中国の経済発展に対する前向きな予測を示しています。ゴールドマン・サックス（GS）が発表したマクロ報告書『中国2026年見通し：新たな原動力の探求』は、中国の2026年の実質GDPを市場の共通予測である4．5％を上回る4．8％と予想しています。世界銀行、国際通貨基金（IMF）、アジア開発銀行なども最近、相次いで2025年の中国経済成長率の見通しを上方修正し