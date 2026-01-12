主演・赤楚衛二、IZ*ONE出身のカン・ヘウォンがヒロインを務めるピュアラブストーリー、ドラマプレミア23「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」 （毎週月曜夜11時6分）。ヒロイン・リン（カン・ヘウォン）を見守る先輩・ジュンホを演じるムン・ジフさんにインタビュー。日本のドラマ初挑戦、役作りのプロセスや日本語での撮影の手応え、俳優としての展望を聞いた。【動画】「キンパとおにぎり」最新映像公開