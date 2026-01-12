ソフトバンクの柳町達外野手（28）が12日、福岡県筑後市のファーム施設で自主トレーニングを公開し、守備や打撃練習などで汗を流した。今年も激しい外野手争いが予想される中、スタメン定着に加えて打率3割と首位打者を目標に掲げた。タイトルホルダーも再び競争下にさらされる。小久保裕紀監督が唯一レギュラーを確約している近藤を始め、外野には柳田悠岐、周東佑京も定位置を狙う。昨季初めて規定打席に到達し、3割8分4厘で