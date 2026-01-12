１２日は「成人の日」です。エディオンピースウイング広島など、広島県内各地で二十歳の門出を祝う式典が開かれました。 二十歳代表「強さと優しさを兼ね備えた大人になることを誓います」 呉市天応宮町で開かれた「はたちの集い」には、今年度二十歳を迎える２２人が出席しました。 振り袖やスーツなど思い思いの晴れ着を身にまとい、大人としての決意を新たにしました。 新二十歳の女性「勉強を頑張って、大人へ