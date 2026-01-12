滋賀県大津市の民家の檻から猟犬「プロット・ハウンド」１匹が脱走しました。警察は付近の住民に注意を呼び掛けています。警察によりますと、１２日午後１時ごろ、大津市伊香立途中町にある民家で、飼っていた猟犬「プロット・ハウンド」１匹が敷地内にある檻からいなくなっていることに飼い主が気づいたということです。飼い主らは２時間ほど周囲を捜索しましたが、発見に至らなかったため、午後３時過ぎ、警察署に届け出をしまし