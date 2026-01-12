◆大相撲初場所２日目（１２日・両国国技館）新大関・安青錦（安治川）は、西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）に首投げで勝ち、２連勝とした。投げ合いでともに土俵下に落ち、行司軍配は安青錦に挙がっていたが、安青錦の左手が先についたと物言いがついた。審議の結果、軍配通り安青錦の勝ちとなった。昨年の名古屋、九州場所でともに黒星。押しに上体を起こされると弱いところを見せていたが、この日はそれを克服しての白星