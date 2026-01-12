ソフトバンク・小久保裕紀監督（５４）が１２日、故郷の和歌山市内で日本一祝賀＆激励会に出席。日本ハム・新庄剛志監督（５３）が７日に「打倒・小久保裕紀」と宣戦布告したことに対して、「名指しされましたので。チーム名でなく。一番のライバルになる。本気で勝ちにきている」と、受けて立つ姿勢を示した。昨年も優勝争いを演じた同学年の敵将について「プロ野球を盛り上げようという心根はつながっている」と同志と認める