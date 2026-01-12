ドル売り優勢、ユーロドル１．１６８９レベルに高値更新＝ロンドン為替 ロンドン序盤はドル売りが優勢。ドル円は158円台に再び買われるも、足元では157.80付近へと軟化している。先週末ＮＹ終値157.89を挟んだ上下動となっている。 ユーロドルは高値を1.1689レベルに、ポンドドルは1.3459レベルに伸ばしている。米10年債は売られており、利回りが4.195％付近へと上昇している。 トランプ政権が米ＦＲＢ