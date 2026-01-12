秋田朝日放送 サッカー明治安田Ｊ２ブラウブリッツ秋田の監督や選手、スタッフがシーズンに向けて必勝祈願をしました。 吹雪の中、秋田市の神社に姿を現したブラウブリッツ秋田の選手たち。14日から始まる高知キャンプを前に、毎年恒例の必勝祈願を行いました。ブラウブリッツ秋田は新加入選手６人を加えた２７人でシーズンを戦っていきます。神事のあと選手たちは１人ひとり絵馬を奉納し、シーズ