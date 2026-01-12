【新華社ウルムチ1月12日】中国新疆ウイグル自治区のコルガス鉄道口岸（通関地）はこのほど統計を発表し、2025年の同口岸経由「中欧・中亜班列」（中国−欧州・中央アジア間の国際貨物列車）の運行本数が前年比13.2％増の9882本に、貨物取扱量が17.8％増の1423万7千トンに上り、いずれも過去最高となったと明らかにした。これまでに同口岸を経由した中欧・中亜班列は累計5万2千本を超え、運行ルートは90路線に拡大。海外18カ国