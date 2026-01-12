優勝し記念写真に納まるA東京の選手たち＝国立代々木競技場バスケットボール男子の第101回天皇杯全日本選手権（日本バスケットボール協会主催、共同通信社共催）ファイナルラウンドは12日、東京・国立代々木競技場でBリーグ勢による決勝が行われ、A東京が三河に72―64で勝ち、前身のトヨタ自動車時代以来14大会ぶり3度目の優勝を果たした。A東京は第2クオーターに逆転し、前半終了で40―30とリード。接戦となった後半もサイズ