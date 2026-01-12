コメ価格が過去最高値を更新する中、鈴木農水大臣はきょう、「価格はマーケットの中で決まるもの」とこれまでの考えを改めて繰り返しました。鈴木憲和 農水大臣「価格はマーケットの中で決まるものと思いますが、われわれとしてもしっかりと注視をしていく」鈴木大臣はコメ価格の高騰についてこのように述べ、コメの需給と価格が安定するよう状況を注視していくとしました。コメ価格をめぐっては、先週金曜に発表された5キロ