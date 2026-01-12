「オッズパーク杯和歌山グランプリ・Ｇ３」（１２日、和歌山）脇本雄太（３６）＝福井・９４期・ＳＳ＝が最後の直線で強烈な伸びを見せて１着。昨年１０月の京王閣記念以来、新年１走目の開催で１８回目のＧ３優勝を飾った。２着は松井宏佑（神奈川）マークだった郡司浩平（神奈川）、３着に郡司を追った簗田一輝（静岡）が入った。豪脚を繰り出して僅差の勝負を制した脇本。左肘の負傷があり、手負いの状況での優勝に「苦