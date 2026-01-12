元AKB48メンバーでタレントの高橋みなみ（34）が12日、自身のXを更新。9日放送の番組で肋骨を骨折したと公表したお笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんの近影を公開した。【写真】コルセット姿が痛々しい…高橋みなみが公開した骨折のクロちゃんの近影高橋は「久しぶりに黒川に会ったら骨折してたし」と投稿。続けて「『お年玉ちょうだい』って言われたしん！なんなのぉー おじさんにはあげねーし!!」と結んだ。写真では