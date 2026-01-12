対局後、記者団の取材に応じる一力遼五冠＝12日、韓国・ソウル（共同）囲碁の主要世界戦、第30回LG杯は12日、韓国・ソウルで決勝3番勝負の第1局が打たれ、日本の一力遼五冠（28）＝棋聖・名人・王座・天元・本因坊＝が韓国の申旻ジュン九段（27）を破って先勝し、初優勝にあと1勝と迫った。一力五冠は2024年、応氏杯で優勝し、日本勢として19年ぶりに主要国際戦を制した。今回は、二つ目のビッグタイトル獲得が懸かる。本局は