埼玉県で住宅が全焼する火事がありました。12日午前11時半ごろ、埼玉・本庄市の木造2階建て住宅で「家から火が出ていて黒煙が上がっている」と119番通報がありました。この火事で、火元の住宅1棟が全焼しました。けが人はいないということです。