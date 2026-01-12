８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴが１２日、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで行われた、「令和８年渋谷区はたちのつどい」にゲスト出演。大ヒット曲「かわいいだけじゃだめですか？」など５曲を披露した。桜庭遥花（１９）は自身も２９日で２０歳を迎えるだけに「自分でもすてきな思い出になった」と笑顔。１０代のうちにやりたかったという一人旅を、「お正月にお休みをいただけて、一人で韓国に