アメリカのトランプ大統領はキューバに対し、ベネズエラからの石油や資金の供給はなくなるとして、アメリカとの取引に応じるよう求めました。トランプ大統領は11日、自身のSNSに「キューバは長年、ベネズエラからの大量の石油と資金に依存してきた。その見返りに『独裁者』への警護要員を派遣してきた」と説明。そのうえで、「キューバへの石油と資金も、もうゼロだ！手遅れになる前に取引に応じるよう強く勧告する」と主張しまし