強い寒気の影響で全国的に大雪となりました。東海地方は平野部でも積もり、名古屋で今シーズン初の積雪を観測ました。 【写真を見る】スリップ事故相次ぐ… 名古屋で今季初の積雪 岐阜･高山市では最大20センチ 白川村では61センチの積雪 “今季最強寒波”襲来 （桜沢信司気象予報士 午前8時半頃）「名古屋市内は雪が舞っています。金のしゃちほこが輝く名古屋城も、うっすらと雪化粧しています」 名古屋市内は昨夜から雪