¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤ÎËå¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÜ¾ëÌïÀ¸¡Ê19¡Ë¤¬12Æü¡¢X¡Êµìtwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£À®¿Í¼°¤Ç¤Î¿¶Âµ»Ñ¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¡ÖµÞ·ã¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¡Ä¡×Èþ¿Í¥ìー¥µー¡¢20ºÐ¤Î±ð¤ä¤«ÃåÊª»Ñ¤Ë¾×·â ¥µー¥­¥Ã¥È¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÀä»¿ ¿¶Âµ¤Ç¤¯¤ë¤ê¡ª20ºÐ¥¢¥Ôー¥ë¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡ª¡× ¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¡ª¡× ¤½¤ó¤ÊÌµ¼Ùµ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¾åÉÊ¤ÊÇòÃÏ¤Ë»ç¤Î²ÖÊÁ¤¬