名古屋市熱田区で建設が進む「MTG名古屋四季劇場」。2026年7月のオープンを前に、工事中の劇場に特別に入りました。約10年ぶりに名古屋で上演される「オペラ座の怪人」を迎える、新劇場の舞台裏に迫ります。 ■オープン前の劇場に潜入 名古屋市熱田区にある「MTG名古屋四季劇場」の建設現場。今回は特別に、工事中の施設の中を案内してもらいました。 劇団四季・中藤充彦さん：「ここが舞台で