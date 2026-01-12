国の名勝、岩国市の錦帯橋のたもとで、正月のしめ飾りなどを燃やして無病息災を願う「とんど焼き」が行われました。「錦帯橋とんど祭り」は岩国地区自治連合会が毎年開いているもので、ことしで29回目を迎えました。6メートル四方に組まれたやぐらには。錦帯橋にほど近い竹林から伐採された竹が使われています。訪れたひとたちはしめ飾りなどを燃やしてことし1年の無病息災を願っていました。（参加者は）「きょうは風がある