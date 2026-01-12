第102回箱根駅伝が1月2日、3日に行われ、青山学院大学が往路、復路、総合成績すべて新記録で3連覇を達成。今年も“箱根の山”で強さを発揮しました。往路の最終区間である5区は、小田原中継所から芦ノ湖までの20.8kmのコース。標高約874mの最高地点まで、一気に駆け上ります。過去、“山の神”をはじめ、数々のドラマが生まれました。折り返しとなる復路スタートの6区は、最初の4kmを上った後はゴールまで一気に下る20.8km。カーブ