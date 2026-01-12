プロ2年目を年男として迎える巨人・浦田俊輔内野手が12日、今年初めて川崎市のジャイアンツ球場を訪れ、「積極性をどんどん出していけたらいいと思う」と誓いを立てた。新たな相棒とともに新シーズンに挑む。自身は俊足自慢のうま年生まれだが「動物の中で一番速い動物ですしチーターになりたいと思ってるので」と、グラブにはチーターの刺しゅうを施した。同じ肉食のライオンは「ガッツリ系」と表現し、チーターは「密かに（