◇第104回全国高校サッカー選手権大会 決勝 神村学園 3-0 鹿島学園(12日、国立競技場)全国高校サッカー選手権決勝が12日行われ、神村学園(鹿児島)が鹿島学園(茨城)を3-0で下し、初優勝。昨年夏のインターハイも制し、史上6校目のとなる夏・冬の2冠を達成しました。試合後、有村圭一郎監督は「たいした監督でもないのに、2回も優勝をさせてくれて、すばらしい子供たちだと思っています」と選手に感謝を伝えます。試合終了間際には国