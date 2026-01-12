取材に応じる、陸上女子800メートル日本記録保持者の久保凜＝12日、大阪市陸上女子800メートルの日本記録を持つ東大阪大敬愛高3年の久保凜が12日、今春から積水化学に入社してクラブチーム「TWOLAPS」で鍛えることを明らかにした。新たな練習拠点では男子800メートルで2012年ロンドン五輪に出場した横田真人さんが代表兼コーチを務めており「横田さんは経験を持っている。同じように世界で活躍したい」と決意を述べた。大阪市