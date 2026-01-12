【モデルプレス＝2026/01/12】テレビ朝日の安藤萌々アナウンサーが1月11日、自身のInstagramを更新。清楚なひざ丈ワンピース姿を披露し、話題となっている。【写真】テレ朝美人アナ「清楚で可愛い」美脚輝く膝丈ワンピ姿◆安藤萌々アナ、膝丈ワンピからスラリ美脚安藤アナは「お休みの人は明日も素敵なお休みを〜！ お仕事の方は一緒に頑張りましょう」とコメントし、同局系「報道ステーション」（毎週月〜金、よる9時54分〜）の衣