◆大相撲初場所２日目（１２日、東京・両国国技館）元大関で東前頭１６枚目の朝乃山（高砂）が５４５日ぶりに幕内で勝利した。西同１７枚目の羽出山（玉ノ井）のもろ手突きに構わず前へ。まわしにこだわらず下からあてがい、土俵際で倒れ込んで寄り倒した。昨年九州場所に敗れた相手に圧倒し、「いい相撲だった。幕内で勝てて一段と大きな拍手をいただいてうれしい」。初勝利にも「ほっとして部分はない」と笑顔は見せなかった。