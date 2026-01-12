メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋のタイトル戦王将戦七番勝負第1局は、タイトル防衛を目指す藤井聡太六冠が2日目の対局に臨んでいます。 今期の王将戦は5連覇を目指す藤井聡太六冠に、前期に続き永瀬拓矢九段が挑戦しています。 静岡県掛川市の掛川城二の丸茶室で、11日始まった第1局。 12日は午前9時に永瀬九段の封じ手が開封され2日目の対局が始まりました。 王将戦は先に4勝した方がタイトルを獲得します。 過去