株式会社ラプラス・システムの太陽光発電システム向け計測制御端末「Solar Link ZERO」が、2025年11月7日(金)にIoT製品向け「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR)」の適合ラベル★1(レベル1)を取得。近年高まるサイバー攻撃のリスクに対応し、セキュリティ対策の強化と可視化を実現しています。 ラプラス・システム「Solar Link ZERO」JC-STAR適合ラベル取得 取得日：2025年11月7日適合ラベル登