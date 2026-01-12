衆議院解散と総選挙に関心が集まる中で日本の高市早苗首相の「外交ウィーク」の幕が上がる。日本メディアは外交日程の中で高市首相がいつ解散の意思を明らかにするかに関心を注いでいる。海外首脳が日本に滞在している期間に解散を表明することは外交上の欠礼に当たるとの指摘も出ている。高市首相は13日から14日まで奈良県で韓日首脳会談に臨む。李在明（イ・ジェミョン）大統領の中国国賓訪問から1週間ぶりのことで、中日対立の