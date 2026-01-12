博報堂アイ・スタジオが制作パートナーとして携わった「中外製薬 創業100周年サイト」が、「第13回Webグランプリ」の企業グランプリ部門「アクセシビリティ賞」グランプリを受賞。視線操作への対応など、誰もが快適にアクセスできる優れたアクセシビリティへの取り組みとその評価ポイントを紹介します。 博報堂アイ・スタジオ「第13回Webグランプリ」アクセシビリティ賞 グランプリ 受賞部門：企業グランプリ部門