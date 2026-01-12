日本で生まれ育ち韓国でアイドルデビュー、2019年にはスピードスケートの金メダリストで小平奈緒さんのライバルとして知られるレジェンド・李相花（イ・サンファ）さんと結婚し「韓国で一番有名な日本人」と呼ばれるようになった歌手・タレントのカンナムさん（38）。【写真】結婚相手の女性は、オリンピックで金メダルを獲得した「韓国の国民的スター」。家庭内パワーバランスは100対0という“超格差カップル”を見る日本時代