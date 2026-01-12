１２日午後２時半頃、愛知県西尾市江原町の国道２３号西尾東インターチェンジ（ＩＣ）付近で、通行人から「ブタがトラックから出てきた」などと１１０番が相次いだ。現場は片側２車線の直線道路。県警西尾署などによると、ブタは１４頭で、走行していたトラックの荷台から脱走した。うち８頭は国道脇の一般道にも逃げたという。西尾東ＩＣ―中原ＩＣ間を一時通行止めにして署員らが捕獲作業にあたり、約３時間後に全頭を捕まえ