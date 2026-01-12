8人組アイドルグループ、CUTIE STREETが12日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで行われた「令和8年渋谷区はたちのつどい」に出演した。「かわいいだけじゃだめですか？」など5曲を披露して若者たちの門出を祝った。自身も29日に20歳の誕生日を迎える桜庭遥花（19）は「すてきな思い出ができました」と笑顔。今年は「早寝早起きを心がけます。たくさん寝てしまうので、スッキリ起きられるようにしたい」と意気込んだ。グループ最年少で、