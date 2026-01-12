3人組ボーカルグループ「ベリーグッドマン」MOCA（37）が12日、X（旧ツイッター）を更新。同日開催の全国高校サッカー選手権で優勝した鹿児島・神村学園を祝福した。「神村学園サッカー部、優勝おめでとうございます」と優勝をたたえ、「現地で感動、、、や・か・ぜ魂」とつづり、国立競技場応援席からの動画を公開した。同バンドは22年、学園からの依頼を受け、応援歌「やかぜ」（未発売曲）を制作。「“や”ればできる」「“か”