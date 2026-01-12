レプトスピラって何？ レプトスピラ感染症は、日常的になかなか遭遇しない病気の一つですが犬では重症度も高く、怖い疾患の一つです。ここではレプトスピラ感染症について詳しく解説をしていきます。 レプトスピラは細菌の一種 「レプトスピラ」とは、らせん状の細菌であるスピロヘータの一種です。 病原性をもつ型ともたない型がありますが、病原性をもつ型だけでも、250以上もの血清型があります。 運動性が高い細