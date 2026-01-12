埼玉県ときがわ町にあるクラフトビールのブルワリー「Teenage Brewing（ティーンエイジブルーイング）」が、昨年2025年10月24日にセカンドブランド「Nobody Brewing（ノーバディー・ブルーイング）」を立ち上げました。設立わずか２年半にして見せた新たな動きはクラフトビール界に大きな衝撃をもたらしました。そこで、新ブランド設立の理由を代表の森 大地さんを直撃。クラフトビール業界の現状についても伺いました。また、記事