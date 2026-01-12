待望のゴールだった。指揮官も喜び、賛辞を寄せている。これからの巻き返しに期待だ。チャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに所属する古橋亨梧は、１月10日に行われたFAカップ３回戦で、４部ケンブリッジ・ユナイテッドを相手に約５か月ぶりとなる得点をあげた。１年前に名門セルティックを離れて以降の古橋の苦戦は周知のとおりだ。レンヌでは出場機会を得られず、半年でバーミンガムに再移籍したものの、