カブスからFAになったタッカー(C)Getty Images元MVP戦士との再会か、はたまたFA市場の目玉とのメガディールか。“銀河系軍団”ドジャースの行く末が注目を集めている。ワールドシリーズ3連覇に向けた準備は、いかに進むのか。現地時間1月11日にアレックス・ブレグマンがカブスと電撃契約するなど、FA市場の大物取引が活発化する中で、ドジャースは、新たな強打者獲得に奔走しているとされている。【動画】大谷翔平の“変顔”4