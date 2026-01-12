13日（火）は、日本海の前線を伴った低気圧がオホーツク海に進み、前線が北日本から西日本を通過します。一方、華南付近の高気圧が張り出して、日本付近は再び西高東低の冬型の気圧配置となる見込みです。このため、北日本や北陸では雪や雨が降り、雷を伴ったり、ふぶいたりする所もあるでしょう。東日本太平洋側は晴れる所が多いものの、山沿いや内陸部では雪の降る所がある見込みです。西日本は雲が広がりやすく、所々でにわか雨