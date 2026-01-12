ロッテの寺地隆成捕手（２０）と早坂響投手（２０）が新成人イベントに出席した。寺地は昨季、規定打席に到達し、打率・２５６、５本塁打の成績を残した。東京都墨田区主催の「令和八年はたちのつどい」に出席。「これからより一層、社会人として自覚と責任をもちながら行動をしていきたいと、改めて思いました。また野球の方でもファンの皆様の期待に応えられるプレーを見せて、より応援してもらえる選手になりたいです。そ