奇祭「水祝儀」で冷水を浴びる四家哲人さん（右から2人目）ら花婿＝12日午後、福島県いわき市福島県いわき市平沼ノ内地区の愛宕神社で12日、家内安全や地区の発展を願い、花婿に冷水を浴びせる奇祭「水祝儀」が行われた。約400年続く市の無形民俗文化財。近年は少子化で祭りの担い手が不足しており、今年初めて他の地区にも参加を呼びかけた。浴衣姿のいわき市の会社員四家哲人さん（30）ら4人は寒空の中、しめ縄で囲まれた砂